Авито Авто: в Самаре растёт спрос на автомобили с пробегом Авито Спецтехника: порядка трети сделок на рынке спецтехники совершается онлайн Авито: автовладельцы Самары всё чаще предпочитают запчасти с гарантией Авиакомпания Centrum Air открывает перевозки из Самары в Ташкент "Курумоч" переходит на весенне-летнее расписание полетов

В марте 2026 года вторичный рынок автомобилей в Самарской области продемонстрировал уверенный рост: спрос увеличился на 10,9% по сравнению с февралем — вслед за ростом продаж автомобилей в целом. В число самых популярных моделей вошли отечественные LADA Granta, LADA Priora и LADA Kalina. Также, по данным Авито Авто, самарцы стали активнее интересоваться покупкой Volkswagen (+26%), Kia (+25,5%), Mazda (+18%) и Ford (+13%).

В числе моделей, которые стали заметно востребованнее, чем в конце зимы, лидируют Chevrolet Lacetti (+56%), Kia Rio (+47%) и Volkswagen Polo (+44%). Значительный рост спроса также зафиксирован за Renault Duster (+35%), LADA Vesta Cross (+33%), LADA 2112 (+30%), Opel Astra (+29%), LADA 2114 Samara (+24%) и Renault Logan (+23%).

"Мы фиксируем, что активность пользователей на платформе заметно выросла. Вместе с общим ростом рынка, в целом по России мы наблюдаем повышенное внимание к сегменту SUV, который прибавил 8%. Также вырос спрос на автомобили до 10 лет (+10,5%), включая премиальные модели этого возраста (+11,3%)", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Самой популярной маркой на рынке автомобилей с пробегом в Самарской области в марте остается отечественная LADA. В топ-5 также попали Kia, Toyota, Hyundai и Chevrolet.

Среди моделей, вызывающих наибольший интерес у пользователей, безоговорочный лидер — LADA Granta. В числе наиболее востребованных моделей оказались также LADA Priora, LADA Kalina, LADA Vesta и Kia Rio. Также в топ популярных автомобилей вошли LADA 4×4 (Нива), Chevrolet Niva, Hyundai Solaris, LADA 2114 Samara и Toyota Camry.

В марте средняя цена на автомобиль с пробегом в Самарской области составила 1,2 млн руб. Несмотря на рост спроса, некоторые модели стали доступнее. Так, например, Volkswagen Polo опустился до 940 тыс. руб. (-0,5%), Opel Astra — до 558 тыс. (-1,2%), LADA Priora — до 306 тыс. (-0,5%), а LADA Kalina — до 277 тыс. (-0,8%).

"Подобное оживление рынка мы связываем с сезонным фактором — с наступлением весны покупатели возвращаются к сделкам, которые откладывали в зимние месяцы", — дополняет Андрей Ковалев.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

