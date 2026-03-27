"Курумоч" переходит на весенне-летнее расписание полетов

В предстоящее воскресенье, 29 марта, международный аэропорт "Курумоч" переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать с 29 марта по 24 октября этого года.

Полеты по 44 направлениям будут осуществлять 28 авиакомпаний, 13 из которых — зарубежные.

Прямыми рейсами можно будет улететь в 24 города России. В летнем периоде появятся рейсы в Краснодар, возобновятся рейсы в Геленджик, увеличится частота полетов в Ташкент.

Расписание рейсов может корректироваться в зависимости от планов авиакомпаний. Полная версия весенне-летнего расписания доступна на сайте самарского аэропорта.