"Акрон" на своем поле уступил "Ростову" - 1:3

В понедельник, 11 мая, в Самаре на "Солидарность Арене" тольяттинский "Акрон" принимал "Ростов".

В матче предпоследнего, 29 тура чемпионата России по футболу, победу одержали гости — 1:3.

"Ростов" забил на 21 минуте — Кирилл Щетинин, на 39-й — Мохаммад Мохеби и 45+2 — Виктор Мелехин, также автоголом на 42-й минуте отметился защитник "Ростова" Умар Сако.

"Акрон" располагается в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место с 27 баллами. В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против "Крыльев Советов".