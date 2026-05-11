"Акрон" на своем поле уступил "Ростову" - 1:3

В понедельник, 11 мая, в Самаре на "Солидарность Арене" тольяттинский "Акрон" принимал "Ростов".
В матче предпоследнего, 29 тура чемпионата России по футболу, победу одержали гости — 1:3.
"Ростов" забил на 21 минуте — Кирилл Щетинин, на 39-й — Мохаммад Мохеби и 45+2 — Виктор Мелехин, также автоголом на 42-й минуте отметился защитник "Ростова" Умар Сако.
"Акрон" располагается в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место с 27 баллами. В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против "Крыльев Советов".
