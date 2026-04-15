В тренерский штаб "Крыльев" вошел Виталий Панов

Тренерский штаб исполняющего обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Сергея Булатова пополнил Виталий Панов.
46-летний специалист имеет опыт работы главным тренером "КамАЗа", "Волгаря", "Акрона", "Челябинска". В 2010 г. входил в тренерский штаб "Крыльев Советов".
Последним местом работы Виталия Панова был медийный футбольный клуб "Амкал".
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
