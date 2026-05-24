Павел Морозов: "Уже зимой понимали, что для Дзюбы это будет последний сезон в "Акроне"

После поражения от "Ротора" (0:1) учредитель ФК "Акрон" Павел Морозов подвел итоги сезона для тольяттинцев, а также отреагировал на уход Артема Дзюбы и сказал, когда будет решен вопрос о новом главном тренере.

"Да, нам действительно было сложно в этом сезоне. Многие говорили, что второй сезон сложнее первого. Клуб сам осложнил себе задачу неудачной трансферной кампанией, которую вел предыдущий спортивный директор. Поэтому мы где-то не усилились и тем составом, который у нас есть, попали в психологическую яму, из которой было сложно выбраться", — прокомментировал Морозов.

— После финального свистка Артем заявил, что покинет команду. Какая была реакция на его слова и как оцените его выступление за Ваш клуб?

— Мы об этом договаривались, и ни для кого это не было какой-то неожиданностью. Уже зимой понимали, что для Артема это будет последний сезон в "Акроне". Клубу нужно идти вперед, нужно усиляться, и он должен прогрессировать. Безусловно, большое спасибо Артему за игру в нашей команде. Он добавил во всех смыслах: в игровом плане, в медийности и в раздевалке. Артем был тем самым дядькой, который мотивировал нашу молодежь и она прогрессировала. В этом тоже его большая заслуга. Поэтому мы искренне благодарны как клуб, и я как владелец за то, что два года жизни, частично здоровье он оставил в нашей команде.

— А уже есть понимание по новому главному тренеру? Может, какой-нибудь лонглист из специалистов?

— Да, у нас есть несколько кандидатур, с которыми в ближайшее время мы будем проводить переговоры. Пока не буду называть какие-то фамилии. Скажу так: среди них есть иностранные специалисты. Думаю, в ближайшие недели-полторы мы уже определимся с нашим главным тренером и с тренерским штабом на следующий сезон.