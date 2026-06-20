"Крылья Советов" и "Акрон" узнали соперников на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 19 июня, состоялась жеребьевка FONBET Кубка России сезона 2026/27, сообщает пресс-служба РФС. Команды Пути РПЛ были разделены на четыре корзины исходя из результатов сезона 2025/26.