"Крылья Советов" и "Акрон" узнали соперников на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России

В пятницу, 19 июня, состоялась жеребьевка FONBET Кубка России сезона 2026/27, сообщает пресс-служба РФС. Команды Пути РПЛ были разделены на четыре корзины исходя из результатов сезона 2025/26.
"Крылья Советов" попали в группу С вместе с "Зенитом", "Балтикой" и махачкалинским "Динамо".
"Акрон" сыграет в группе D с "Локомотивом", ЦСКА и "Ростовом".
Первые матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут 5 августа. Первый раунд Пути регионов начнется 29 июля.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.