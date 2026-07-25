"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 июля, в первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве вничью сыграли с "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба. Несмотря на достаточное количество моментов у команд, отправить мяч в сетку ворот не удалось, и матч завершился вничью — 0:0.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"