"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"

В субботу, 25 июля, в первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве вничью сыграли с "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба. Несмотря на достаточное количество моментов у команд, отправить мяч в сетку ворот не удалось, и матч завершился вничью — 0:0.
Выйдя на замену на 64 минуте матча Денис Макаров и Мартин Крамарич дебютировали за волжан.
В следующем матче "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречаются с ЦСКА. Матч второго тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 1 августа, в 17:15.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.