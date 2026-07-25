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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"

МОСКВА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 июля, в первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве вничью сыграли с "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба. Несмотря на достаточное количество моментов у команд, отправить мяч в сетку ворот не удалось, и матч завершился вничью — 0:0.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Выйдя на замену на 64 минуте матча Денис Макаров и Мартин Крамарич дебютировали за волжан.

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречаются с ЦСКА. Матч второго тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 1 августа, в 17:15.

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