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Футбол Спорт

Юные футболисты Самары приняли участие в товарищеском матче с командой Сухума

СУХУМ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 июля в Сухуме (Республика Абхазия) состоялась товарищеская встреча между юношескими командами Сухума и Самары. На стадионе "Динамо" областную столицу представили юные футболисты от 13 до 14 лет из спортивной школы № 9.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Такие встречи — это гораздо больше, чем просто товарищеские матчи. Когда на спортивной площадке встречаются юные спортсмены из разных стран, они не только оттачивают мастерство, но и учатся главному — уважать соперника, чувствовать плечо, добиваться результата вместе. Победа здесь важна не сама по себе — ценнее то, что ребята осваивают навыки, которые пригодятся им и в спорте, и в жизни. С этой детской дружбы, основанной на честной игре, взаимном интересе и умении достойно принимать и успех, и поражение, начинается крепкая дружба между нашими странами", — сказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Матч завершил совместные учебно-тренировочные мероприятия спортивных школ Самары и Сухума. В Республике Абхазия самарские футболисты находятся вместе с тренерами-преподавателями Евгением Юртовым и Павлом Слабко.

"Самое главное, что наши дети познакомились, вместе поиграли в футбол. В будущем, уверен, наши юные спортсмены приедут в Самару и дальше продолжат дружбу и общение. Конечно же, и для самарских ребят, и для наших детей такие игры многое значат, потому что благодаря совместным тренировкам и матчам они повышают свой уровень. И, что еще важнее, загорается искра не соперничества, а дружбы, когда ты участвуешь в таких товарищеских матчах", — сказал заместитель главы администрации города Сухума Астамур Ашуба.

Отметим, что, помимо учебно-тренировочных мероприятий спортивных школ, спортивная часть программы самарских спортсменов в Республике Абхазия включала соревнования по дзюдо "Кубок Абхазии", которые проходили на площадке Республиканской детско-юношеской спортшколы игр, матчевую встречу по настольному теннису, показательные выступления самарских спортсменов по акробатическому рок-н-роллу и сеанс одновременной игры по шашкам с чемпионом мира Олегом Дашковым.

Напомним, 5 июля 2025 года в рамках официального визита делегации Самары в Республику Абхазия глава города Самары Иван Носков и глава администрации города Сухума Тимур Агрба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами, которое предусматривает также обмен опытом в сфере культуры, образования и спорта. Аналогичное соглашение 4 июля 2025 года было подписано между Самарой и Гудаутой.

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