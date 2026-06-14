16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кабо-Верде футболиста "Акрона" поддержали муралом с "Жигулями", балалайкой и Волгой "Акрон" подписал контракт со Слободаном Тедичем на четыре года Сергей Волков и Ифет Джаковац покидают "Акрон" "Крылья Советов" намерены арендовать Никиту Салтыкова Тольяттинский "Акрон" близок к подписанию Слободана Тедича

Футбол Спорт

Сергей Волков и Ифет Джаковац покидают "Акрон"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Родина" реализовала право выкупа голкипера Сергея Волкова перед истечением срока арендного соглашения, а полузащитник не сыграет за красно-черных в сезоне 2026/27.

Сергей Волков по праву считается главной легендой "Акрона": вратарь связал свою карьеру с тольяттинским клубом с момента его образования в 2018 году и является его рекордсменом по количеству сыгранных матчей (202). За более чем семь лет в составе "Акрона" голкипер сыграл в 37-и матчах в соревнованиях третьего дивизиона и в 165-ти — на профессиональном уровне: 18 — в рамках РПЛ, 123 — в ФНЛ, 6 — в ПФЛ, 16 — в Кубке России и две переходные игры с "Уралом".

Павел Морозов, владелец ФК "Акрон": "Трудно было представить, что Сергей когда-нибудь покинет "Акрон". Настал момент, когда клуб и сам футболист продолжают развиваться разными путями: внимательно следили за его успехами с "Родиной" в прошлом сезоне и уважаем его решение продолжить карьеру в Москве. Сергей приобрел в Тольятти любовь болельщиков — это самое главное его наследие. Уверен, что его история в "Акроне" ещё до конца не написана. Желаю ему большой удачи на новом этапе в карьере".

Также "Акрон" договорился о трансфере игрока сборной Боснии и Герцеговины с серебряным призером сербской суперлиги — "Войводиной". Ифет Джаковац перешел в "Акрон" в январе 2025 года. За полтора сезона игрок принял участие в 40 матчах за тольяттинцев во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

"Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу "Акрону" и самому футболисту. В то же время мы добились выгодного предложения от "Войводины" и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции", - прокомментировал генеральный директор ФК "Акрон" Константин Клюшев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5