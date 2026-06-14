Сергей Волков и Ифет Джаковац покидают "Акрон"

"Родина" реализовала право выкупа голкипера Сергея Волкова перед истечением срока арендного соглашения, а полузащитник не сыграет за красно-черных в сезоне 2026/27.

Сергей Волков по праву считается главной легендой "Акрона": вратарь связал свою карьеру с тольяттинским клубом с момента его образования в 2018 году и является его рекордсменом по количеству сыгранных матчей (202). За более чем семь лет в составе "Акрона" голкипер сыграл в 37-и матчах в соревнованиях третьего дивизиона и в 165-ти — на профессиональном уровне: 18 — в рамках РПЛ, 123 — в ФНЛ, 6 — в ПФЛ, 16 — в Кубке России и две переходные игры с "Уралом".

Павел Морозов, владелец ФК "Акрон": "Трудно было представить, что Сергей когда-нибудь покинет "Акрон". Настал момент, когда клуб и сам футболист продолжают развиваться разными путями: внимательно следили за его успехами с "Родиной" в прошлом сезоне и уважаем его решение продолжить карьеру в Москве. Сергей приобрел в Тольятти любовь болельщиков — это самое главное его наследие. Уверен, что его история в "Акроне" ещё до конца не написана. Желаю ему большой удачи на новом этапе в карьере".

Также "Акрон" договорился о трансфере игрока сборной Боснии и Герцеговины с серебряным призером сербской суперлиги — "Войводиной". Ифет Джаковац перешел в "Акрон" в январе 2025 года. За полтора сезона игрок принял участие в 40 матчах за тольяттинцев во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

"Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу "Акрону" и самому футболисту. В то же время мы добились выгодного предложения от "Войводины" и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции", - прокомментировал генеральный директор ФК "Акрон" Константин Клюшев.