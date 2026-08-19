Ночью в с. Яицкое спасатели искали женщину

В среду, 19 августа, в 00:50 спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов. Им нужно было найти женщину, пропавшую в Волжском районе рядом с озером в с. Яицкое.
Об ее исчезновении сообщили родственники.
На место поисков приехали пять спасателей. Работать было сложно: камыши вдоль берега и темнота мешали. В 2:20 женщину нашли у кромки озера. Медицинская помощь ей не потребовалась.
В поисках также участвовали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
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