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Ночью в с. Яицкое спасатели искали женщину

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 августа, в 00:50 спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов. Им нужно было найти женщину, пропавшую в Волжском районе рядом с озером в с. Яицкое.

Об ее исчезновении сообщили родственники.

На место поисков приехали пять спасателей. Работать было сложно: камыши вдоль берега и темнота мешали.  В 2:20 женщину нашли у кромки озера. Медицинская помощь ей не потребовалась. 

В поисках также участвовали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области. 

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