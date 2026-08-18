В Самаре разыскивается 16-летняя девочка

Полицейскими разыскивается без вести пропавшая Валерия Казанцева 2009 года рождения.

В понедельник, 17 августа, в 13:00 она вышла из дома, расположенного в массиве Березовая Аллея , Красноглинского района Самары, и перестала выходить на связь.

Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемой: на вид 17-20 лет, среднего телосложения, волосы темного цвета.

Одета: джемпер светло-коричневого цвета с надписью в районе груди, джинсы светло-голубого цвета, кроссовки белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233