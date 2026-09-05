В Новосемейкино мужчину придавило покатившимся под уклон автомобилем

В пятницу, 4 сентября, в СНТ "Зеленая роща" на 5-й Зеленой улице пос. Новосемейкино Красноярского района погиб человек, сообщает ПСС по Самарской области.

Легковой автомобиль стоял без включенного стояночного тормоза и покатился под уклон. Мужчина пытался его остановить, но оказался под автомобилем. Травмы оказались смертельными.

Спасатели прибыли на место происшествия, чтобы извлечь погибшего. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали погибшего и передали сотрудникам правоохранительных органов. В операции участвовали пять спасателей.