Обвал грунта в Кинельском районе унес жизни рабочих

Во вторник, 7 июля, двое рабочих погибли при обвале грунта около поселка Парфеновка Кинельского района, сообщает прокуратура Самарской области.
ЧП произошло примерно в 13:00 во время работ по ремонту трубопровода.
Еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии: анализируют, соблюдались ли на объекте требования безопасности, проверяют техническую документацию и ход выполнения работ.
По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки.
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