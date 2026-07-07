Обвал грунта в Кинельском районе унес жизни рабочих

Во вторник, 7 июля, двое рабочих погибли при обвале грунта около поселка Парфеновка Кинельского района, сообщает прокуратура Самарской области.

ЧП произошло примерно в 13:00 во время работ по ремонту трубопровода.

Еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии: анализируют, соблюдались ли на объекте требования безопасности, проверяют техническую документацию и ход выполнения работ.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки.