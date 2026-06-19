В Кинеле ребенка придавило калиткой детской площадки

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На детской площадке в поселке Елшняги, входящем в состав Кинеля, на двухлетнюю девочку упала калитка. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу, сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.