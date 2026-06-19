В Кинеле ребенка придавило калиткой детской площадки

На детской площадке в поселке Елшняги, входящем в состав Кинеля, на двухлетнюю девочку упала калитка. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу, сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.
По поручению руководителя ведомства, Павла Олейника, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - указывается в сообщении.
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