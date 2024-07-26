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Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ставропольского района Самарской области закончила проверку экоотеля "Маяк", где в феврале дети отравились хлором.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, 21 февраля 2024 г. несколько детей почувствовали себя плохо во время купания бассейне гостиничного комплекса. Четверых пострадавших госпитализировали. Еще двум детям оказывали амбулаторную медицинскую помощь.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

При проверке надзорное ведомство нашло нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации не дублировала световой и звуковой сигнал на пульт пожарной охраны. В отеле не было средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз от пожара. Выходы со второго этажа на лестницы не были оборудованы дверьми с самозакрытием и с уплотнением в притворах.

Также были допущены нарушения санитарных норм при хранении и маркировке уборочного инвентаря. В помещении для хранения чистого белья размещали также решетки для жарки мяса, канистры с дезинфицирующими средствами, моющие средства, матрасы, обувь, контейнеры с едой сотрудников и прочие посторонние вещи.

Прокуратур внесла представления руководителям ООО "Дивини" и ООО "ГРК "Маяк". Сейчас нарушения устранены. Работа бассейнов возобновлена с 24 марта 2024 года. Должностных лиц организации привлекли к административной ответственности — им назначили штрафы на общую сумму 35 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры района.

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