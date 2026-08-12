Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Самарской области

Следственными органами Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Инцидент произошел 12 августа около 5:30 утра в районе села Новая Жизнь Кошкинского района. Самолет без регистрационных знаков, осуществлявший несанкционированный полет для орошения полей, потерпел крушение.

45-летний пилот получил серьезные травмы.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте, допрашиваются свидетели, по изъятым предметам и объектам будет назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствием проверяются все версии случившегося, в том числе возможная ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", — прокомментировали в межрегиональном следственном управлении на транспорте.