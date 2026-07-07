В Ставропольском районе рабочий отравился газом в колодце

Во вторник, 7 июля, в селе Подстепки двое рабочих отравились газом при проведении работ по очистке канализационного колодца, сообщает прокуратура Самарской области.

Несчастный случай произошел около 14:35 при проведении работ на территории частного домовладения.

Двое мужчин выполняли эксплуатационные работы, когда оба отравились смесью газов, скопившихся в колодце.

В результате ЧП один из рабочих погиб на месте. Второго мужчину доставили в медицинское учреждение.

"Прокуратура Ставропольского района организовала проверку соблюдения законодательства при проведении эксплуатационных работ, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — сообщили в облпрокуратуре.

Также по данному происшествию следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки.