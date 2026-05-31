В регионе продолжают разыскивать 14-летнего тольяттинца

В Тольятти продолжается розыск без вести пропавшего 14-летнего Алексея Шаповалова.

Напомним, что подросток пропал 25 мая. Он вышел из здания, расположенного на ул. Дзержинского, около 18:00 и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза карие.

Был одет в футболку и шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.