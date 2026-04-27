В Богатовском районе под упавшим деревом скончался рабочий

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стало известно о еще одном погибшем из-за шквального ветра в Самарской области. Как сообщает региональное управление следственного комитета, в Богатовском районе мужчина скончался из-за падения дерева.

По данным ведомства, 27 апреля четверо рабочих проводили спил деревьев, которые упали на линию электропередач. В это время из-за сильного порыва ветра дерево, находящееся в непосредственной близости от участка работ, упало на одного из рабочих. В результате мужчина погиб.

Богатовским межрайонным следственными отделами СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального СК. 

Напомним, ранее стало известно о гибели под упавшими деревьями девочки в Куйбышевском районе Самары и мужчины в Кировском районе города. По данным минздрава региона, еще шесть человек пострадали из-за непогоды.

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

