В Самаре под упавшим деревом погиб мужчина

В понедельник, 27 апреля, в Кировском районе Самары в 16:07 на пр. Карла Маркса из-за порывов ветра дерево рухнуло на пешеходную зону и насмерть задавило мужчину. Об этом сообщает областная прокуратура.
Прокуратура Кировского района проверит соблюдение требований федерального законодательства в сфере благоустройства, включая исполнение обязанностей по содержанию зеленых насаждений на территории города.
Следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Также в понедельник, 27 апреля, от падения дерева в Самаре погиб ребенок, а Нефтегорском районе из-за ветра на трассе перевернулась "Газель".
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
