Губернатор: "Семье девочки, погибшей из-за падения дерева в Самаре, окажут помощь"

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семье девочки, которая погибла в результате урагана в столице региона.

"Приношу от себя лично и от всех членов правительства глубочайшие соболезнования семье погибшего ребенка. Мы разделяем горе и окажем всю необходимую помощь и поддержку", — сказал глава региона на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 27 апреля.

ЧП произошло в Куйбышевском районе Самары — на ул. Нижегородской. Дерево упало на двух девочек, которые шли по тротуару. В результате инцидента один ребенок погиб на месте, а второй получил травмы и был экстренно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.