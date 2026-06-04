На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК "Акрон холдинг" заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между правительством Самарской области и ГК "Акрон холдинг" о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.
Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО "Акрон холдинг" Павел Морозов.
ГК "Акрон Холдинг" — один из крупнейших в России вертикально-интегрированных многопрофильных холдингов полного цикла.
Промышленные предприятия Холдинга занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.
"Важно отметить, что соглашение раскрывает возможности нашего региона как центра притяжения промышленных предприятий России, в том числе в обеспечении потребностей предпринимателей для развития бизнеса. Правительство Самарской области выражает благодарность компании за доверие региону и готово обеспечить всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Соглашение предусматривает объем инвестиций в 10 млрд рублей. Реализация данных инициатив планируется к завершению в 2031 году.
"Самарская область является нашим домашним регионом, большое количество предприятий нашего холдинга расположено именно здесь. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Планируем строительство новых предприятий в Самарской области. Хочу анонсировать строительство завода "Элинтех", — сказал генеральный директор АО "Акрон холдинг" Павел Морозов.
Кроме того, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором АО "Акрон холдинг" Павлом Морозовым, на которой обсудили реализацию ближайшего проекта — по созданию производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит