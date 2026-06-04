16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК "Акрон холдинг" заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей 5 млрд рублей вложит ГК "ЭкоНива" в новый животноводческий комплекс в Самарской области Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией "Южно-Аксютино" Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ развитие сотрудничества в различных сферах Самарский губернатор и президент ЭР-Телеком Холдинга обсудили развитие цифровой зрелости региона

Губернатор Власть и политика

На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК "Акрон холдинг" заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между правительством Самарской области и ГК "Акрон холдинг" о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.

Фото: Иван Макеев

Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО "Акрон холдинг" Павел Морозов.

ГК "Акрон Холдинг" — один из крупнейших в России вертикально-интегрированных многопрофильных холдингов полного цикла.

Промышленные предприятия Холдинга занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.

"Важно отметить, что соглашение раскрывает возможности нашего региона как центра притяжения промышленных предприятий России, в том числе в обеспечении потребностей предпринимателей для развития бизнеса. Правительство Самарской области выражает благодарность компании за доверие региону и готово обеспечить всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает объем инвестиций в 10 млрд рублей. Реализация данных инициатив планируется к завершению в 2031 году.

"Самарская область является нашим домашним регионом, большое количество предприятий нашего холдинга расположено именно здесь. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Планируем строительство новых предприятий в Самарской области. Хочу анонсировать строительство завода "Элинтех", — сказал генеральный директор АО "Акрон холдинг" Павел Морозов.

Кроме того, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором АО "Акрон холдинг" Павлом Морозовым, на которой обсудили реализацию ближайшего проекта — по созданию производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5