На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК "Акрон холдинг" заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между правительством Самарской области и ГК "Акрон холдинг" о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.

Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО "Акрон холдинг" Павел Морозов.

ГК "Акрон Холдинг" — один из крупнейших в России вертикально-интегрированных многопрофильных холдингов полного цикла.

Промышленные предприятия Холдинга занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.

"Важно отметить, что соглашение раскрывает возможности нашего региона как центра притяжения промышленных предприятий России, в том числе в обеспечении потребностей предпринимателей для развития бизнеса. Правительство Самарской области выражает благодарность компании за доверие региону и готово обеспечить всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает объем инвестиций в 10 млрд рублей. Реализация данных инициатив планируется к завершению в 2031 году.

"Самарская область является нашим домашним регионом, большое количество предприятий нашего холдинга расположено именно здесь. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Планируем строительство новых предприятий в Самарской области. Хочу анонсировать строительство завода "Элинтех", — сказал генеральный директор АО "Акрон холдинг" Павел Морозов.

Кроме того, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором АО "Акрон холдинг" Павлом Морозовым, на которой обсудили реализацию ближайшего проекта — по созданию производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.