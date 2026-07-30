В Шигонском районе у леса горел автомобиль

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В среду, 29 июля, в 12:00 у с. Тайдаково в Шигонском районе на окраине леса загорелся автомобиль Skoda Yeti, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области