Ночной пожар в селе Самарской области унес жизни двух женщин

В пятницу, 29 мая, в с. Приволжье на ул. Мира сгорел жилой дом, сообщают в пресс-службе ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Ночью огонь охватил здание на площади 40 кв. м. Пламя угрожало перекинуться на соседние строения.
На месте работали 9 пожарных, 3 единицы техники и звено газодымозащитной службы. Спасатели локализовали возгорание к 01:34, ликвидировали открытое горение к 01:55, завершили работы к 04:20.В результате происшествия погибли две женщины. Причины пожара устанавливаются.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !