В Шигонском районе на пожаре погибла пожилая женщина

В одном из частных домов н.п. Березовка Шигонского района произошел пожар, огонь полностью уничтожил здание, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. В результате произошедшего погибла 75-летняя женщина.

Информация о возгорании по адресу ул. Советская, 3 поступила на пульт пожарной охраны в 01:54 26 мая. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым пламенем горят жилой дом и надворные постройки на общей площади 120 кв. метров. В 03:48 пожар был ликвидирован.

К тушению возгорания привлекались 20 специалистов и семь единиц техники.