На имущество предполагаемых лидеров "Сиротинских" стоимостью 300 млн наложили арест

Суд арестовал имущество самарского предпринимателя Игоря Сиротенко и его товарища Игоря Шинкаренко, а также их родственников.

Общая сумма арестованного, по данным источников Волга Ньюс, составила 300 млн рублей. Среди арестованного — машины, земельные участки и помещения.

Сам Игорь Сиротенко периодически обжалует действия следствия через своего представителя в суде. Напомним, Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован.

Один из адвокатов Сиротенко, Алексей Митусов, недавно подал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР — 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 "АвтоВАЗа" в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно.

Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома. Согласно публикациям СМИ того времени, некоторые политики (например, на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн) высказали предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку — в программе "Кстати", которую вел журналист, присутствовала критика известных людей.

23 июля 2024 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные — О. В. Курдин, А. В. Махно, П. В. Алексеев, О. Е. Андриянов, Е. В. Морозов, А. В. Чигирев, В. С. Чичканов. Сиротенко и Шинкаренко в последнее время занимались бизнесом. Например, были совладельцами ООО "Сателлит". После начала уголовного преследования Сиротенко из состава совладельцев "Сателлита" вышел бизнесмен Алексей Леушкин. Сам Алексей Леушкин недавно проходил свидетелем по одному из уголовных дел.

По данным Волга Ньюс, разработкой "Сиротинских" занимаются федеральные правоохранители. Дозвониться за комментарием до адвоката Игоря Сиротенко Алексея Митусова на момент подготовки материала не удалось. Сиротенко и Шинкаренко сейчас находятся в международном розыске как предполагаемые лидеры группировки "Сиротинские".