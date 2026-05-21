Яд в лекарствах: в Самаре начался суд об убийстве экс-мэра Виктора Тархова

В четверг, 21 мая, Самарский областной суд начал рассматривать уголовное дело Екатерины Тарховой и Таисии Киселевой. Первую обвиняют в жестоком убийстве и расчленении собственных бабушки и дедушки, вторую - в связанной с этим краже.

Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд попала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Светланы Метревели).

Как стало известно на первом заседании суда, Екатерина добавляла капсулы с ядом в лекарства, которые ежедневно принимали Виктор и Наталья Тарховы из-за имеющихся заболеваний.

Стали известны подробности убийства Виктора и Натальи Тарховых. По версии следствия, Екатерина попросила бабушку присмотреть за ребенком, а в это время впустила в квартиру приятеля - Дмитрия Метревели. Он спрятался на балконе, а позже напал на пожилых супругов. Предположительно, после того как пожилую пару отравили и убили, подельники купили жидкий азот, гидроксид натрия и мясорубку, а затем расчленили тела.

Мать Екатерины Тарховой: "Ничего, кроме ужаса, не испытала" Молодую женщину обвиняют в убийстве деда и бабушки, кражах их имущества, мошенничестве и надругательстве над телами жертв.

На первое судебное заседание под конвоем была доставлена потерпевшая - Людмила Тархова, мать Екатерины. Пока зачитывали обвинение с обстоятельствами убийства ее родителей, Людмила плакала.

Сама Людмила Тархова ранее была осуждена за вымогательство 200 млн руб. у депутата Александра Милеева. После заседания Людмила сказала журналистам, что плохо себя чувствует и что ей неприятно видеть Киселеву и свою дочь.