Осужденный по делу о взятке в 18 млн для ФСБ не смог выйти по УДО

Экс-президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов не смог добиться условно-досрочного освобождения из колонии, где он оказался по громкому делу о попытке подкупить сотрудника ФСБ.

Напомним, Карпова, а также сына замминистра МВД Дениса Зубова и бизнесмена Василия Ермакова задержали 11 февраля 2022 г. в самарском ТЦ "Вива Лэнд". По версии следствия, они предложили сотруднику ФСБ "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. За общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно. Карпов и Зубов выступали посредниками.

Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. В итоге Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова - к семи годам со штрафом в 18 млн, а Карпова - к семи годам без штрафа. Затем приговоры несколько смягчила кассационная инстанция - Ермаков получил в итоге семь лет, а его подельники - по шесть.

Игорь Карпов, отбывающий наказание в исправительной колонии №26 с. Спиридоновка, в июле 2025 г. подавал ходатайство о замене наказания принудительными работами, но суд ему отказал.

Недавно он предпринял вторую попытку выйти из колонии - на этот раз ходатайствовал о выходе по УДО.

Однако, как сообщает прокуратура Самарской области (без указания ФИО осужденного), прокурор в судебном заседании просил суд учесть, что осужденный имеет дисциплинарные взыскания за многократное нарушение условий режима отбывания наказания.

В итоге Волжский районный суд счел доводы прокурора убедительными и в удовлетворении ходатайства отказал.