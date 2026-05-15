16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чиновницу из Тольятти признали виновной в халатности при отлове собак, но освободили от штрафа Осужденный по делу о взятке в 18 млн для ФСБ не смог выйти по УДО Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары В Тольятти судят водителя, протащившего человека на двери автомобиля

Суды Происшествия

Осужденный по делу о взятке в 18 млн для ФСБ не смог выйти по УДО

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 380
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Экс-президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов не смог добиться условно-досрочного освобождения из колонии, где он оказался по громкому делу о попытке подкупить сотрудника ФСБ.

Игорь Карпов на фото в клетчатой рубашке Игорь Карпов на фото в клетчатой рубашке
Фото: Ксения Штефан

Напомним, Карпова, а также сына замминистра МВД Дениса Зубова и бизнесмена Василия Ермакова задержали 11 февраля 2022 г. в самарском ТЦ "Вива Лэнд". По версии следствия, они предложили сотруднику ФСБ "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. За общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно. Карпов и Зубов выступали посредниками.

Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. В итоге Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова - к семи годам со штрафом в 18 млн, а Карпова - к семи годам без штрафа. Затем приговоры несколько смягчила кассационная инстанция - Ермаков получил в итоге семь лет, а его подельники - по шесть. 

Игорь Карпов, отбывающий наказание в исправительной колонии №26 с. Спиридоновка, в июле 2025 г. подавал ходатайство о замене наказания принудительными работами, но суд ему отказал. 

Недавно он предпринял вторую попытку выйти из колонии - на этот раз ходатайствовал о выходе по УДО.

Однако, как сообщает прокуратура Самарской области (без указания ФИО осужденного), прокурор в судебном заседании просил суд учесть, что осужденный имеет дисциплинарные взыскания за многократное нарушение условий режима отбывания наказания.

В итоге Волжский районный суд счел доводы прокурора убедительными и в удовлетворении ходатайства отказал.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31