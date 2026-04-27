Экс-гендиректору ХК ЦСК ВВС Юрию Ковтуну вынесли приговор

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ХК ЦСК ВВС, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба суда.

"Ковтун Ю.В. признан виновным в злоупотреблении полномочиями, а именно в том, что в ноябре 2022 г., путем злоупотребления полномочиями, в целях скрыть неэффективное формирование и подготовку хоккейной команды для участия в национальном турнире, незаконно получил от Ф. и С. денежные средства для закупки медицинских товаров для нужд АНО "ХК ЦСК ВВС" и оплаты международного трансфера хоккеиста в общей сумме 174 тыс. руб.", — говорится в материалах суда.

Экс-гендиректору хоккейного клуба назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.