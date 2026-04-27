Экс-гендиректору ХК ЦСК ВВС Юрию Ковтуну вынесли приговор

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ХК ЦСК ВВС, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба суда.
"Ковтун Ю.В. признан виновным в злоупотреблении полномочиями, а именно в том, что в ноябре 2022 г., путем злоупотребления полномочиями, в целях скрыть неэффективное формирование и подготовку хоккейной команды для участия в национальном турнире, незаконно получил от Ф. и С. денежные средства для закупки медицинских товаров для нужд АНО "ХК ЦСК ВВС" и оплаты международного трансфера хоккеиста в общей сумме 174 тыс. руб.", — говорится в материалах суда.
Экс-гендиректору хоккейного клуба назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???