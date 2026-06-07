16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре мужчину судят за смерть жены в ДТП с люксовым Mercedes Жителя Клявлинского района приговорили к обязательным работам за пьяную езду Закладчица из Новокуйбышевска проведет 10 лет за решеткой Жительница Самары получила условный срок и 800 тысяч штрафа за регистрацию мигрантов Двух адвокатов отправили за решетку за обман участника СВО

Суды Происшествия

Жителя Клявлинского района приговорили к обязательным работам за пьяную езду

КЛЯВЛИНО. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 261
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В сентябре 2025 г. инспекторы ДПС в Клявлинском районе остановили для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением безработного 28-летнего местного жителя. Он имел признаки опьянения, к тому же у водителя при себе не было прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Полиция выяснила, что в октябре 2024 года ранее не судимый мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Водительское удостоверение мужчина сдал в Госавтоинспекцию, штраф оплатил.

Задержанного полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку, откуда его забрал собственник, не имеющий претензий к задержанному.

"Отделением дознания МО МВД России "Клявлинский" расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию)", — отмечается в сообщении.

Клявлинский районный суд назначил местному жителю наказание — 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5