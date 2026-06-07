Жителя Клявлинского района приговорили к обязательным работам за пьяную езду

В сентябре 2025 г. инспекторы ДПС в Клявлинском районе остановили для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением безработного 28-летнего местного жителя. Он имел признаки опьянения, к тому же у водителя при себе не было прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Полиция выяснила, что в октябре 2024 года ранее не судимый мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Водительское удостоверение мужчина сдал в Госавтоинспекцию, штраф оплатил.
Задержанного полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку, откуда его забрал собственник, не имеющий претензий к задержанному.
"Отделением дознания МО МВД России "Клявлинский" расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию)", — отмечается в сообщении.
Клявлинский районный суд назначил местному жителю наказание — 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???