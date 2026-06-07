Жителя Клявлинского района приговорили к обязательным работам за пьяную езду

В сентябре 2025 г. инспекторы ДПС в Клявлинском районе остановили для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением безработного 28-летнего местного жителя. Он имел признаки опьянения, к тому же у водителя при себе не было прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Полиция выяснила, что в октябре 2024 года ранее не судимый мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Водительское удостоверение мужчина сдал в Госавтоинспекцию, штраф оплатил.

Задержанного полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку, откуда его забрал собственник, не имеющий претензий к задержанному.

"Отделением дознания МО МВД России "Клявлинский" расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию)", — отмечается в сообщении.

Клявлинский районный суд назначил местному жителю наказание — 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.