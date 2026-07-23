Облсуд рассмотрел жалобы по делу о краже у дочери заместителя генпрокурора

Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор по делу о крупном телефонном мошенничестве. За это судили целую группировку, а один из свидетелей рассказал, как все было организовано: например, на крышах домов злоумышленники устанавливали Wi-Fi-мосты.
Перед судом предстали мужчины по фамилиям Биченов, Яцива, Веремеенко, Дудаев, Злобнов, Ибиев, Конинян, Перфильев.
Согласно материалам суда, Биченов работал директором ресторана "Пиросмани" и замдиректора завода "Престиж". Ранее сообщалось, что отбывшие сроки за бандитизм Перфильев и Веремеенко вскоре после освобождения оказались в числе подозреваемых, а затем и обвиняемых по делу о хищении 4 млн рублей.
По версии правоохранителей, с 13 марта 2018 г. по 17 января 2019 г. злоумышленники в телефонных разговорах, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, выпытывали у граждан коды доступа к их банковским счетам. В результате были обчищены карты 42 человек. По этому поводу возбудили 14 уголовных дел, одно из которых — № 11801290001000580 — начали расследовать в Калуге, по месту нахождения потерпевшей. Ею, по данным собеседника, является судья Арбитражного суда Центрального округа Елена Гладышева, у которой мошенники похитили 240 тыс. рублей.
Примечательно, что, по данным открытых источников, Гладышева — старшая дочь Виктора Гриня, который в 2006–2021 гг. занимал должность заместителя генпрокурора РФ.
Дело о хищениях с банковских карт в июле 2018 г. было затребовано в Следственный департамент МВД РФ. Там его соединили с другими подобными делами, и к ответственности привлекли 45-летнего Перфильева, который, по версии предварительного следствия, вместе с гражданином Биченовым возглавил преступную группу, куда вошли еще несколько мужчин. В итоге предполагаемым аферистам вменили в вину участие в преступном сообществе и кражи.
Дело рассматривал судья Василий Ботвинко с февраля 2023 года. Все участники получили более 10 лет лишения свободы, организаторы — более 17 лет колонии. Осужденные подали жалобы на приговор, которые недавно рассмотрел облсуд.
Интересно, что в материалах суда указаны свидетельские показания, раскрывающие масштаб технической организации. Так, один из свидетелей рассказывает, что по просьбе Биченова и Перфильева были подготовлены программное обеспечение и технические средства, которые передали Веремеенко. Последний также устанавливал дальнобойные Wi-Fi-мосты на крышах домов. Кроме того, члены группы изучили порядок использования IP-телефонии, VPN-сервисов, виртуальных АТС и необходимых технических устройств.
Также были приобретены абонентские номера, начинающиеся на "8-800" и "495", зарегистрированы на третьих лиц почтовые ящики и создана парольная система. Оборудование было установлено в арендованных квартирах. Для звонков использовались программы для анонимной работы (например, можно было менять голос в реальном времени с мужского на женский).
Облсуд рассмотрел все жалобы и изменил некоторые формальные моменты в тексте приговора. В части наказания приговор оставили без изменений.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???