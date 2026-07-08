В отношении главы поисково-спасательной службы Олега Моцаря возбудили новое дело

Во вторник, 7 июля, в Самаре возбудили еще одно уголовное дело в отношении начальника ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" Олега Моцаря. Теперь его подозревают в "незаконном обогащении" на 1,7 млн рублей.
Новое уголовное дело в отношении Олега Моцаря возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, превысил полномочия он при реализации договора с МАУ "Самарская набережная" по водолазному обследованию водных объектов силами ПСС в 2024 году. По данным силовиков, он получил от аффилированной компании вознаграждение порядка 1,7 млн рублей.
Напомним, еще 30 июня Ленинским районным судом Моцарь был заключен под стражу на два месяца - до 28 августа 2026 года. Тогда Моцарю также вменили превышение должностных полномочий. Сумма ущерба по первому эпизоду была в разы меньше - около 53 тыс. рублей. Это стоимость топлива, затраченного при использовании катера ПСС. Предполагается, что водолазные работы для фирмы-подрядчика по очистке дна выполняли сотрудники ПСС.
Сам Моцарь не сотрудничал со следствием и планировал обжаловать арест.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???