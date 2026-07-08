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Суды Происшествия

В отношении главы поисково-спасательной службы Олега Моцаря возбудили новое дело

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 июля, в Самаре возбудили еще одно уголовное дело в отношении начальника ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" Олега Моцаря. Теперь его подозревают в "незаконном обогащении" на 1,7 млн рублей.

Новое уголовное дело в отношении Олега Моцаря возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, превысил полномочия он при реализации договора с МАУ "Самарская набережная" по водолазному обследованию водных объектов силами ПСС в 2024 году. По данным силовиков, он получил от аффилированной компании вознаграждение порядка 1,7 млн рублей.

Напомним, еще 30 июня Ленинским районным судом Моцарь был заключен под стражу на два месяца -  до 28 августа 2026 года. Тогда Моцарю также вменили превышение должностных полномочий. Сумма ущерба по первому эпизоду была в разы меньше - около 53 тыс. рублей. Это стоимость топлива,  затраченного при использовании катера ПСС. Предполагается, что водолазные работы для фирмы-подрядчика по очистке дна выполняли сотрудники ПСС.

Сам Моцарь не сотрудничал со следствием и планировал обжаловать арест.

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