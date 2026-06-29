В Самаре вынесли приговор по громкому делу министра из Оренбурга

В понедельник, 29 июня, суд Ленинского района Самары поставил точку в скандальном процессе по обвинению экс-главы минсельхоза Оренбургской области Михаила Маслова и предпринимателя Виктора Железнова.

Напомним, их обвиняли в мошенничестве, а экс-министра — еще и в получении взятки. По версии следствия, в 2015–2016 гг. Маслов и Железнов вместе похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 103 млн рублей.

Предполагается, что министр мог содействовать в получении субсидии, а бизнесмен ее потратил не на создание нового сельхозпредприятия, а на увеличение товарной мощности уже существующего производства. Задержали обоих еще в июне 2018 года. Сначала рассматривать уголовное дело должны были в Оренбурге. Но там все время что-то мешало: то судья возвращал дело на устранение нарушений, то подсудимые никак не могли ознакомиться с обвинением, и следствие требовало ограничить сроки для этого.

В итоге Генпрокуратура обратилась в Шестой кассационный суд для определения другого города для рассмотрения дела. Так материал оказался в Самаре. В Самаре рассмотрение тоже шло не быстро. В какой-то момент судья Иван Бедняков был вынужден изменить Маслову и Железнову меры пресечения по требованию гособвинителя, поскольку обвиняемые периодически не являлись на заседания и даже, не уведомляя суд, уезжали в другие регионы.

Меру пресечения Маслову сменили с залога на запрет определенных действий, а Железнова отправили в СИЗО. Еще одним препятствием для рассмотрения дела в суде стали "эпидемии". Почему-то заседания откладывали десятки раз из-за болезней подсудимых, защитников и даже судьи.



Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, 29 июня Маслова приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки (то есть в миллион), с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 5 лет, с лишением на основании ст. 48 УК РФ почетного звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" и классного чина "Государственный советник Российской Федерации 2 класса". Он взят под стражу в зале суда.

Железнова отпустили за истечением сроков давности.