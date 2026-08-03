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Суды Происшествия

Житель Чапаевска осужден за незаконную продажу оружия

ЧАПАЕВСК. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Чапаевский городской суд Самарской области признал местного жителя виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия (ч. 7 ст. 222 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Как установил суд, осенью 2025 г. фигурант продал знакомому охотничье гладкоствольное ружье за 10 тыс. рублей. При этом он не имел необходимого разрешения от уполномоченного федерального органа и действовал в нарушение закона "Об оружии" и правил оборота оружия на территории РФ.

При вынесении приговора суд принял во внимание, что подсудимый пенсионер по старости, работает, ранее не привлекался к уголовной ответственности, на учетах не состоит и характеризуется положительно. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и помощь в расследовании преступления.

В итоге мужчину приговорили к 6 мес. ограничения свободы. На этот период ему запрещено покидать пределы Чапаевска, а также менять место жительства без согласования с надзорным органом. Кроме того, осужденный обязан ежемесячно приходить в этот орган для регистрации.

Деньги, полученные от продажи ружья, конфискованы в доход государства. Само ружье передано в территориальный орган Росгвардии; дальнейшую судьбу оружия определят в соответствии с законом.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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