В ближайший час в Самарской области ожидаются гроза, град и сильный ветер

Вечером в понедельник, 3 августа, МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях: гроза, град и шквалистый ветер с порывами 15–20 м/с.
Жителей просят быть предельно осторожными:
- избегайте нахождения на открытой местности;
- следите за состоянием линий электропередач;
- не ставьте машины и не прячьтесь под деревьями, а также рядом с неустойчивыми сооружениями — есть риск падения веток и конструкций;
- если пользуетесь газовым оборудованием, проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.