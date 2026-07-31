В Самаре с 1 августа ограничат движение на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии

С 8:00 1 августа до 23:00 6 августа в Самаре будет закрыто движение по ул. Советской Армии на перекрестке с Ново-Садовой в направлении вверх от Волги. Ограничение связано с проведением ремонта трамвайных путей, сообщает горадминистрация.

Объезд предусмотрен по дублеру ул. Ново-Садовой (четная сторона) с пересечением основной транспортной магистрали в районе ул. Потапова и возвращением на ул. Советской Армии по дублеру Ново-Садовой (нечетная сторона). В направлении к Волге проезд будет полностью свободным с сужением до одной полосы движения только на втором этапе ремонта. Схема проезда по дублеру ул. Ново-Садовой, расположенному по нечетной стороне, останется без изменений на весь срок ремонта.

"Перекресток имеет сложную двухуровневую развязку-эстакаду и принимает большую нагрузку от автопотоков, идущих между основными "артериями" города — улицей Ново-Садовой и Московским шоссе. Поэтому частично транспортную доступность участка обеспечим — работы на трамвайной линии пройдут с сохранением движения транспорта в направлении от Московского шоссе в сторону Волги. Так мы минимизируем неудобства для жителей и гостей Самары", — сказал руководитель городского департамента транспорта Андрей Карпочев.

По словам директора МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Дмитрия Петрова, после завершения работ на этом перекрестке подрядчик перейдет на пересечение с улицей XXII Партсъезда.

На ул. Ново-Садовой капитально ремонтируют более 5 км трамвайных путей. Сейчас полностью проведена разработка земляного полотна и уложен щебеночный слой, смонтирована дренажная система и установлено 36 опор контактной сети. Почти на 3,5 км уложена рельсошпальная решетка. Для предотвращения деформации рельсов при резких изменениях температуры воздуха готовы 9 температурных компенсаторов. У завода им. Тарасова собирают рельсы для плавного вхождения трамваев в кольцевой поворот. Параллельно специалисты монтируют поддерживающий трос и провода контактной сети. После ввода линии в эксплуатацию скорость движения трамваев по ней увеличится в 4-5 раз — до 25-30 км/ч, обещают в мэрии.