В Самаре с 1 августа ограничат движение на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии

С 8:00 1 августа до 23:00 6 августа в Самаре будет закрыто движение по ул. Советской Армии на перекрестке с Ново-Садовой в направлении вверх от Волги. Ограничение связано с проведением ремонта трамвайных путей, сообщает горадминистрация.
Объезд предусмотрен по дублеру ул. Ново-Садовой (четная сторона) с пересечением основной транспортной магистрали в районе ул. Потапова и возвращением на ул. Советской Армии по дублеру Ново-Садовой (нечетная сторона). В направлении к Волге проезд будет полностью свободным с сужением до одной полосы движения только на втором этапе ремонта. Схема проезда по дублеру ул. Ново-Садовой, расположенному по нечетной стороне, останется без изменений на весь срок ремонта.
"Перекресток имеет сложную двухуровневую развязку-эстакаду и принимает большую нагрузку от автопотоков, идущих между основными "артериями" города — улицей Ново-Садовой и Московским шоссе. Поэтому частично транспортную доступность участка обеспечим — работы на трамвайной линии пройдут с сохранением движения транспорта в направлении от Московского шоссе в сторону Волги. Так мы минимизируем неудобства для жителей и гостей Самары", — сказал руководитель городского департамента транспорта Андрей Карпочев.
По словам директора МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Дмитрия Петрова, после завершения работ на этом перекрестке подрядчик перейдет на пересечение с улицей XXII Партсъезда.
На ул. Ново-Садовой капитально ремонтируют более 5 км трамвайных путей. Сейчас полностью проведена разработка земляного полотна и уложен щебеночный слой, смонтирована дренажная система и установлено 36 опор контактной сети. Почти на 3,5 км уложена рельсошпальная решетка. Для предотвращения деформации рельсов при резких изменениях температуры воздуха готовы 9 температурных компенсаторов. У завода им. Тарасова собирают рельсы для плавного вхождения трамваев в кольцевой поворот. Параллельно специалисты монтируют поддерживающий трос и провода контактной сети. После ввода линии в эксплуатацию скорость движения трамваев по ней увеличится в 4-5 раз — до 25-30 км/ч, обещают в мэрии.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!