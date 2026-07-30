В Самарском наркодиспансере начался капремонт амбулаторного отделения

Новые условия создаются в подразделении Самарского областного клинического наркологического диспансера на ул. Партизанской, 130.

В настоящий момент в здании полностью завершены демонтажные работы. Специалисты приступили к возведению новых внутренних перегородок, замене оконных блоков и прокладке инженерных коммуникаций.

"На время проведения работ прием пациентов, а это жители Советского, Ленинского, Октябрьского, Самарского и Железнодорожного районов, временно организован в модульном здании на улице Полевая, 80. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным планом, и мы укладываемся в сроки. Планируем завершить осенью этого года", — рассказал главный врач Андрей Щербань.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.