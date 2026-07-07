В информсистеме медучреждений Самары произошел сбой

Во вторник, 7 июля, в регистратурах самарских поликлиник и больниц перестала работать программа для записи к врачам. Читатели Волга Ньюс пожаловались на сбой.

По данным источников, возникли сложности с электронной записью к врачам. Информацию подтвердили в Минздраве региона.

"Произошел технический сбой в работе медицинской информационной системы. Причина установлена, специалисты министерства работают над ее устранением. При наличии вопросов по записи на прием необходимо обращаться в регистратуру медучреждения", — рассказали в региональном Минздраве.



Любопытно, что несколько лет назад правоохранители считали, что есть нарушения в "создании единого цифрового контура в здравоохранении". Дело тогда дошло до приговора.