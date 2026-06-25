Мониторинг онкослужбы региона провели федеральные эксперты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом. Ежегодно эксперты проводят мониторинг работы онкологической службы, оказывают организационно-методическую помощь и разрабатывают предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи.
Фото:
министерство здравоохранения Самарской области
В первый день визита состоялось стартовое совещание с представителями министерства здравоохранения региона, Росздравнадзора и Самарского областного клинического онкологического диспансера.
Эксперты "НМИЦ радиологии" Минздрава России и Росздравнадзора по Самарской области посетили онкодиспансер, Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5, центры амбулаторной онкологической помощи и учреждения первичного звена. Ознакомились с работой учреждений по диагностике и лечению онкологических заболеваний, оценили техническое оснащение, ведение специализированной документации, соблюдение алгоритма маршрутизации пациентов и организацию взаимодействия внутри онкослужбы.
На итоговом совещании в региональном минздраве эксперты отметили, что онкологическая служба Самарской области активно развивается, в том числе благодаря рекомендациям федерального центра, которые были разработаны ранее. Специалисты высоко оценили работу амбулаторных центров онкологической помощи, отметив, что в них выполняется большой спектр химиотерапевтического лечения, диагностического обследования.
"Мы всегда учитываем рекомендации наших коллег из НМИЦ и благодарим их за экспертный подход. Вся совместная работа направлена на совершенствование организационных и лечебных процессов, которые в итоге отражаются на качестве медицинской помощи для наших пациентов. Так, у нас увеличилось количество пациентов, которые проходят диагностические обследования в центрах амбулаторной онкопомощи, расширились лечебные возможности ЦАОП, внедрены современные технологии лечения, повысился уровень выявления рака на ранних стадиях. И мы продолжим эту работу с учетом новых рекомендаций федеральных специалистов", — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".