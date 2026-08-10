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Здравоохранение Общество

В Клиниках СамГМУ впервые в мире провели операцию на клиновидной пазухе 101-летнему пациенту

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые в мире 101-летнему пациенту выполнили операцию на клиновидной пазухе, которая входит в структуру клиновидной кости, формирующей центральный отдел основания черепа. Хирургические вмешательства в таком почтенном возрасте связаны с большими интраоперационными рисками. Пациенту выполнили вмешательство в цифровой операционной Клиник СамГМУ с применением разработанной в университете системы хирургической навигации "Автоплан". Она позволяет заранее спланировать ход операции и значительно сократить риск повреждения функционально значимых зон.

Фото: Клиники СамГМУ

Мужчина поступил в Клиники СамГМУ на скорой помощи без сознания. Перед этим он жаловался родным на сильную головную боль и болезненность по всему телу. В Клиниках СамГМУ пациенту провели полное обследование и выявили сфеноидит — воспаление клиновидной пазухи, которое осложнилось вторичным риногенным менингитом — тяжелым гнойным воспалением оболочек головного мозга. Клиновидная пазуха входит в состав внутреннего основания черепа. Она располагается в теле клиновидной кости, которая образует центральную часть средней черепной ямки, пояснила заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Набережнева.

"Это самый пожилой пациент, которому была выполнена операция на основании черепа, — говорит Олеся Набережнева. — Решение было сложным в связи с возрастом и наличием сопутствующих заболеваний, что могло привести к неблагоприятным последствиям. Было страшно брать такого пациента под наркоз. Но риногенные осложнения всегда оперируют в срочном порядке, в этой ситуации ты должен помочь человеку в любом случае, невзирая на его возраст и сопутствующие заболевания".

Хирурги выполнили малоинвазивную эндоскопическую операцию через нос: вскрыли пазуху, промыли ее и удалили гнойное содержимое, расширили соустье. Во время операции врачи использовали систему хирургической навигации "Автоплан".

"Операция на основании черепа в таком возрасте — это риск кровотечения, ликвореи (истечения спинномозговой жидкости) из-за хрупкости костей, потери зрения. "Автоплан" в данной ситуации помогает ориентироваться, видеть задние отделы клиновидной пазухи и избежать повреждения внутричерепных структур", — пояснила Олеся Набережнева.

Операция длилась полчаса, после этого еще неделю мужчина находился в стационаре под наблюдением врачей. Когда состояние пациента улучшилось, его выписали. Скоро ему исполнится 102 года.

"Передовые технологии позволяют проводить сложнейшие операции и помогать пациентам даже самого почтенного возраста, — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — А главное, что сегодня такие технологии становятся доступны каждому. Разработка инновационных продуктов для практического здравоохранения — приоритетная задача СамГМУ. Мы и дальше продолжим развиваться в этом направлении, улучшая качество жизни пациентов вне зависимости от их возраста".

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