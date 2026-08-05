"Мама еще была горячей": жительница Сызрани пожаловалась Бастрыкину на медиков

В редакцию обратилась Татьяна К. Она добивается разбирательства в причинах смерти ее мамы. Погибшая также являлась матерью участника СВО.

Ираиде Нянько было 79 лет, она являлась инвалидом 1 группы. "У нее был диагноз: рак левой почки, удаление миксомы левого предсердия, пластика трехстворчатого клапана, гипертоническая болезнь, атеросклероз аорты и клапанного аппарата, хроническая сердечная недостаточность, белково-энергетическая недостаточность, кахексия, раковая интоксикация, перенесённый инфаркт миокарда. Мама умерла у себя дома 6 февраля 2026 года вследствие неоказания своевременной медицинской помощи медработниками Сызрани", — пишет в жалобе дочь погибшей Татьяна.

В сентябре 2025 г. состояние мамы Татьяны ухудшилось на фоне химиотерапии. Были постоянная рвота, нарушение координации и падения, сильные головные боли и отеки. "Поддерживающая терапия противоопухолевого лечения онкологами Сызрани не проводилась, несмотря на жалобы мамы на приемах раз в три недели в онкоцентре Сызрани", — говорит Татьяна.

По словам женщины, например, 6 сентября утром она позвонила в скорую и сказала, что у мамы длительная рвота — до 30 раз в сутки, онемение конечностей, высокое давление и она находится в городе одна. Медики скорой по приезду сделали укол от рвоты и уехали, не госпитализировав на обследование.

В ноябре у мамы Татьяны появились сильные отеки лица, ноги стали фиолетового цвета, появились пролежни, были сильные боли в местах отеков и женщина не могла есть из-за рвоты. Но как говорит Татьяна, должной помощи женщина не получала.

14 ноября 2025 г. в связи с тяжелым состоянием матери Татьяна обратилась по телефону к главврачу Сызранской ЦГБ. "Она организовала осмотр мамы в ЦГБ Сызрани врачом-терапевтом и хирургом. У мамы были плохие анализы ОАМ. Фельдшер участковый выписала ей лекарства, чтобы улучшить показатели мочи и снять отеки — фуразидин, норфлоксацин и травы, все лекарства маме я купила, и она их принимала, но лечение не помогало", — говорит Татьяна.

По словам женщины, в декабре она вызвала маме скорую. Медики приехали и посоветовали обратиться самостоятельно к хирургу, несмотря на жизнеугрожающее состояние.

Позже состояние снова стало плохим, но должных обследований, по словам женщины не проводили. "Кардиолога в ЦГБ Сызрани тоже нет, на предмет отеков ее не осмотрели в приемном отделении, а ведь мама принимала лекарства от рака, которые кардиотоксичны!", — пишет Татьяна.

Дочка погибшей также рассказывает, что не знали, что есть санавиация и маму можно доставить в другой центр. В итоге больную пришлось положить в хоспис на лечение трофической язвы и отеков.

"Мама находилась в ремиссии заболевания, последние МРТ и КТ выполнялись в московской онкобольнице им. Герцена в июне 2025 года. Следующий курс планировался в сентябре 2026 года. Из-за резкого ухудшения состояния не поехали в Москву. Но мама наблюдалась у онкологов в Сызрани. В конце декабря ей выполнили КТ в ЦГБ — КТ было без признаков прогрессирования", — рассказывает Татьяна.

Женщина пожаловалась властям в соцсетях и на то, что в хосписе много лет нет горячей воды. На следующий день поставили бойлеры с горячей водой.

Татьяна говорит, что с 27 декабря 2025 года маму перевели в паллиативное отделение в палату с ремонтом. Но и там были проблемы: палаты не проветривали и было очень душно, питание — в основном из картошки и капусты и без мясных блюд. Спецпитание — смеси — не давали.

В жалобах в разные инстанции Татьяна описывает, как боролась за жизнь мамы, но сталкивалась со все новыми сложностями. В итоге пациентку отправили домой. В феврале 2026 года пожилая женщина уже не вставала и была в состоянии глубокого оглушения. На вопросы отвечала только в ответ на контакт с ней. Врач врачебной комиссии сказала, что реанимация пациентке не показана, и предложили отвезти в паллиативное отделение или хоспис. Дочка отказалась так, как там нет полноценного питания.

"Маме нечем было дышать, она жаловалась на одышку и давящую боль в сердце, была бледная, но кислородный концентратор нам не выдали и кислородной маски тоже не было, а купить это нереально быстро в Сызрани!", — говорит Татьяна.

6 февраля мама Татьяны перестала дышать.

"Я вызвала скорую помощь в 15.31 и сказала, что мама, кажется, не дышит. Диспетчер отказала в вызове! Вместо скорой помощи диспетчер вызвала полицию. В 15 часов 58 минут я вновь позвонила в скорую помощь и просила приехать! Но скорой не было!", — говорит Татьяна.

Женщина продолжала звонить врачам, но ей лишь выразили соболезнования по поводу смерти мамы. Хотя больная была еще горячей и у нее были узкие зрачки.

Татьяна обратилась в разные инстанции с требованием провести проверку о возможной халатности в действиях медиков на протяжении лечения ее матери. В том числе жалоба отправлена прокурору Самарской области Сергею Берижицкому — была назначена проверка. Сейчас женщина также написала обращение к главе Следственного комитета РФ и надеется на справедливое разбирательство.