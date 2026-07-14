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Здравоохранение Общество

Современная ЛОР-хирургия: как вернуть здоровье дыхания

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Когда консервативное лечение уже не помогает, на помощь приходят малоинвазивные операции. Разбираемся, что сегодня может предложить пациенту хирургическая оториноларингология.

Фото: предоставлено Самарским диагностическим центром

Когда стоит задуматься об операции

Хронический насморк, постоянная заложенность, затруднённое носовое дыхание, храп, повторяющиеся синуситы — с этими проблемами люди нередко живут годами, привыкая к каплям и обезболивающим. Между тем причина часто кроется в анатомических особенностях или структурных изменениях ЛОР-органов, которые невозможно устранить таблетками.

В таких случаях врач может рассматривать хирургическое лечение как способ воздействовать на источник проблемы, а не на её симптомы. Решение о необходимости операции всегда принимается индивидуально, после обследования и консультации специалиста.

"Часто к нам приходят пациенты, которые годами пользуются сосудосуживающими каплями, не подозревая, что причина — в искривлённой перегородке или хроническом воспалении. Задача врача — не просто снять симптом, а найти и устранить причину проблемы. Именно поэтому так важна точная диагностика перед любым вмешательством", — отмечают специалисты Самарского диагностического центра.

Почему важен формат стационара

Одним из значимых критериев при выборе клиники для планового вмешательства является наличие полноценной хирургической инфраструктуры. Многопрофильный круглосуточный хирургический стационар Самарского диагностического центра имеет:

  • операционный блок, оснащённый эндоскопическим оборудованием;
  • комфортные палаты для восстановления после операции.

Такой формат позволяет обеспечить комплексный подход — от диагностики и подготовки до самой операции и восстановления — в рамках одного учреждения.

Малоинвазивные методики: что это значит для пациента

Современная ЛОР-хирургия во многом ушла от травматичных операций. Многие вмешательства сегодня выполняются эндоскопически — через естественные пути, под контролем видеокамеры. Преимущества такого подхода, о которых говорят специалисты:

  • отсутствие разрезов на лице;
  • меньшая травматизация тканей;
  • как правило, более комфортный восстановительный период.

"Эндоскопические технологии изменили саму философию нашей работы. Там, где раньше требовался разрез и длительное восстановление, сегодня мы действуем деликатно, через естественные пути. Для пациента это означает меньше боли и более быстрое возвращение к привычной жизни", — рассказывают в Самарском диагностическом центре.

Конкретный объём и метод операции определяет лечащий врач.

Какие вмешательства выполняются

В хирургическом стационаре центра проводится широкий спектр ЛОР-операций:

  • коррекция носовой перегородки (септопластика) — восстановление нормального носового дыхания при искривлении перегородки;
  • хирургическое лечение медикаментозного ринита — так называемой "нафтизиновой зависимости", когда сосудосуживающие капли перестают помогать;
  • полипотомия носа — удаление полипов, мешающих дыханию и обонянию;
  • эндоскопическое вскрытие околоносовых пазух — при хронических и рецидивирующих синуситах;
  • удаление кист и инородных тел из верхнечелюстных пазух;
  • удаление новообразований ЛОР-органов;
  • лечение храпа (сомнопластика) — коррекция тканей мягкого нёба.

Путь пациента: от консультации до восстановления

Как правило, процесс выглядит так:

1. Консультация оториноларинголога и обследование.

2. Обсуждение тактики лечения — врач объясняет суть вмешательства, возможные риски и ожидаемый эффект.

3. Предоперационная подготовка и госпитализация.

4. Операция.

5. Наблюдение в стационаре и рекомендации на период восстановления.

Здоровое дыхание — вопрос качества жизни

Свободное носовое дыхание влияет не только на самочувствие, но и на сон, работоспособность и общее состояние организма. Если консервативное лечение не приносит результата, имеет смысл обсудить с врачом возможности современной хирургии.

Узнать больше о методах лечения и записаться на консультацию можно в Самарском диагностическом центре.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Решение о необходимости и объёме лечения принимает врач по результатам обследования.

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ERID: 2VSb5yDF3DL

ИНН 6311011743

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