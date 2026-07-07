Подростку со сколиозом 4 степени исправили деформацию

Врачи-травматологи-ортопеды Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой выполнили высокотехнологичную операцию 17-летнему пациенту со сколиозом 4 степени. Вмешательство проводилось в условиях ракетной опасности, однако хирурги не прервали операцию, доведя ее до финала.
Пациент обратился к областным специалистам около полугода назад. "У подростка была выраженная ригидная деформация позвоночника, крайне тяжело поддающейся коррекции. Такие сложные случаи, требующие хирургической коррекции, встречаются примерно 6-7 раз в год", — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед г. о. Самара министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Павел Рыжов.
Юношу прооперировали посредством применения транспедикулярной конструкции. Операция длилась 6 часов. "Техническая сложность установки транспедикулярных винтов в том, что есть риск повредить спинной мозг и его корешки, аорту, нижнюю полую вену. Поэтому данный вид операции проводится под рентген-контролем. Он позволяет контролировать установку опорных элементов во время оперативного вмешательства", — подчеркнул врач.
Врачам удалось исправить деформацию на 70% от исходной, что считается отличным результатом, и стабилизировать позвоночник, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование.
"Во время операции в нашем регионе была объявлена ракетная опасность. Мы находились на середине операции, и были обязаны ее закончить в любом случае", — подчеркнул Павел Рыжов.
После операции пациенту предстоит длительный реабилитационный период: в течение трех месяцев нельзя сидеть, разрешено только лежать или стоять. В ближайшие полгода-восемь месяцев необходимо пройти комплекс реабилитационных мероприятий, включая физиопроцедуры, плавание и лечебную физкультуру, под контролем лечащих врачей.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас