В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия

В СамГМУ стартовал цикл тематического усовершенствования для врачей центров здоровья, а также отделений и кабинетов медицинской профилактики на тему "Медицина здорового долголетия". Образовательные мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
После завершения обучения врачи смогут работать в центрах медицины здорового долголетия и выявлять предриски заболеваний и механизмы активации преждевременного старения.
"В настоящее время в Самарской области работает первый центр медицины здорового долголетия на базе Самарской городской больницы 10. За период его работы прошли обследование более 180 жителей региона в возрасте 18-50 лет. У 46 из них выявлены признаки преждевременного старения. Для всех из них врачом были разработаны индивидуальные программы оздоровления, назначены препараты для снижения рисков, все взяты на диспансерное наблюдение и назначен следующий визит в центр через 3 месяца для контроля состояния здоровья", — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.
На сегодняшний день приоритетным вопросом системы здравоохранения является активное долголетие и формирование центров медицины здорового долголетия. Данное движение создается во всех регионах нашей страны по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.
"Наша страна развивает мировой тренд — медицину здорового долголетия. СамГМУ активно включился в реализацию поставленных задач министерством здравоохранения. Мы научились защищаться от инфекционных болезней, которые влияют на продолжительность жизни, сохранять трудоспособность людей, но с развитием новых технологий перед нами стоят новые вызовы: сохранение здоровья человека, замедление его старения. Мы меняем парадигму, переходим от лечения болезней к их предупреждению. Конечно это сложнее, не просто влиять и изменять свои привычки, но такой подход имеет ряд преимуществ. И уже сегодня со слушателям мы проговаривали, в числе прочего, как мотивировать население выполнять наши рекомендации, направленные на снижение рисков развития заболеваний и замедление процессов старения", — отметила главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас