Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулевске обсудили развитие материальной базы больницы

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов ознакомился с работой подразделений Жигулевской больницы и обсудил с медработниками перспективы развития учреждения.
"Мы пообщались с коллегами, обсудили вопросы обновления оборудования, перспективные направления развития. Основная наша задача — максимально приблизить помощь к жителям, чтобы не было необходимости выезжать на сопредельные территории. Сегодня больницы к этому готовы. Благодаря мероприятиям нацпроекта, поддержке регионального правительства и лично губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы поэтапно обновляем парк оборудования, чтоб повысить доступность современной диагностики. В Жигулевской больнице в ближайшее время заработает новый компьютерный томограф, оборудование поставлено, сейчас идет подготовка документов на лицензирование", — подчеркнул руководитель ведомства.
Оборудование размещено в хирургическом корпусе, где был проведен капитальный ремонт кабинета под размещение оборудования в полном соответствии с необходимыми нормами.
"Ввод нового томографа позволит значительно увеличить количество проводимых исследований. Он обладает более высокой скоростью обработки данных, что позволит увеличить количество процедур до 20, практически в два раза. Оба аппарата — старый и новый — будут работать одновременно", — рассказала и о. главного врача Жигулевской больницы Инна Григорьева.
Также ранее благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в учреждение поставлены современное эндоскопическое оборудование, рентген-аппарат. По словам министра, до конца года будет решен вопрос с проведением флюорографических исследований. В настоящее время жители проходят профилактическое обследование в рамках работы передвижного флюорографа.
"Это известная нам проблема, обсуждали с руководством больницы, были обращения жителей. Мы ее решили, включили мероприятие в нацпроект, контракт уже заключен. До конца года новый флюорограф будет смонтирован во взрослой поликлинике", — отметил Андрей Орлов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас