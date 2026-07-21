Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулевске обсудили развитие материальной базы больницы

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов ознакомился с работой подразделений Жигулевской больницы и обсудил с медработниками перспективы развития учреждения.

"Мы пообщались с коллегами, обсудили вопросы обновления оборудования, перспективные направления развития. Основная наша задача — максимально приблизить помощь к жителям, чтобы не было необходимости выезжать на сопредельные территории. Сегодня больницы к этому готовы. Благодаря мероприятиям нацпроекта, поддержке регионального правительства и лично губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы поэтапно обновляем парк оборудования, чтоб повысить доступность современной диагностики. В Жигулевской больнице в ближайшее время заработает новый компьютерный томограф, оборудование поставлено, сейчас идет подготовка документов на лицензирование", — подчеркнул руководитель ведомства.

Оборудование размещено в хирургическом корпусе, где был проведен капитальный ремонт кабинета под размещение оборудования в полном соответствии с необходимыми нормами.

"Ввод нового томографа позволит значительно увеличить количество проводимых исследований. Он обладает более высокой скоростью обработки данных, что позволит увеличить количество процедур до 20, практически в два раза. Оба аппарата — старый и новый — будут работать одновременно", — рассказала и о. главного врача Жигулевской больницы Инна Григорьева.

Также ранее благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в учреждение поставлены современное эндоскопическое оборудование, рентген-аппарат. По словам министра, до конца года будет решен вопрос с проведением флюорографических исследований. В настоящее время жители проходят профилактическое обследование в рамках работы передвижного флюорографа.

"Это известная нам проблема, обсуждали с руководством больницы, были обращения жителей. Мы ее решили, включили мероприятие в нацпроект, контракт уже заключен. До конца года новый флюорограф будет смонтирован во взрослой поликлинике", — отметил Андрей Орлов.