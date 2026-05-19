Самарские власти выделят участникам СВО 250 земельных участков: карта

Департамент градостроительства Самары Максим Астапов рассказал о ходе работ по формированию земельных участков для участников СВО и членов их семей. Произошло это во вторник, 19 мая, на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Бесплатное предоставление участков — одна из мер поддержки участников СВО и их семей. Земли выделяют для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

Мэрия Самары решила выделить для участников СВО 85 га в сельском поселении Светлое Поле Красноярского района, где сейчас строят всё больше коттеджных поселков. В конце прошлого года депстрой заключил контракт на проведение инженерных изысканий.

"Сейчас подрядчик завершает работу. После получения результатов заключим контракт на разработку проекта планировки территории. Документацию рассчитываем утвердить до конца года. В эти же сроки предстоит внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки Светлого Поля. Всего мы должны предоставить участникам СВО не менее 250 земельных участков", — рассказал Максим Астапов.

Взамен участка можно получить выплату. Ее размер составляет 250 тысяч рублей.