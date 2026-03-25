Более 100 жителей Самары воспользовались услугами "Автобуса здоровья" с начала 2026 года

С начала года в Самаре продолжает свою работу "Автобус здоровья". По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" с начала года такой возможностью воспользовались уже более 100 жителей Октябрьского района Самары. Прежде всего это самарцы "серебряного возраста" и люди с ограниченными возможностями здоровья.

"Автобус здоровья" выполняет рейсы по заявкам жителей. Он забирает самарцев на точках сбора, обычно в непосредственной близости от адресов проживания, и доставляет в терапевтическое отделение № 3 Самарской городской больницы № 4. После сдачи необходимых анализов и приёма у врача он отвозит жителей обратно. Самарцы могут сдать анализы, сделать электрокардиографию, проконсультироваться с врачом-терапевтом. В случае необходимости пациентам дают направления на дополнительные обследования к узким специалистам.

Отметим, что регистрация на рейсы "Автобуса здоровья" осуществляется по телефону 8 (846) 334-04-24. Сделать это можно также через старшего по дому, председателей ТОС. В 2025 году "Автобус здоровья" совершил 82 выезда, его услугами воспользовались 387 жителей.

Напомним, также в Самаре работает "Социальное такси". С помощью этой услуги участники Великой Отечественной войны, взрослые и дети с ОВЗ могут доехать до медучреждений, образовательных организаций, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов. По инициативе главы города Самары Ивана Носкова с прошлого года для инвалидов-колясочников стало также доступно сопровождение. По итогам 2025 года социальным такси жители Самары воспользовались более 98,5 тысяч раз.