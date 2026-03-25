Более 100 жителей Самары воспользовались услугами "Автобуса здоровья" с начала 2026 года

Соцподдержка Общество

Более 100 жителей Самары воспользовались услугами "Автобуса здоровья" с начала 2026 года

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
С начала года в Самаре продолжает свою работу "Автобус здоровья". По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" с начала года такой возможностью воспользовались уже более 100 жителей Октябрьского района Самары. Прежде всего это самарцы "серебряного возраста" и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Автобус здоровья" выполняет рейсы по заявкам жителей. Он забирает самарцев на точках сбора, обычно в непосредственной близости от адресов проживания, и доставляет в терапевтическое отделение № 3 Самарской городской больницы № 4. После сдачи необходимых анализов и приёма у врача он отвозит жителей обратно. Самарцы могут сдать анализы, сделать электрокардиографию, проконсультироваться с врачом-терапевтом. В случае необходимости пациентам дают направления на дополнительные обследования к узким специалистам.

Отметим, что регистрация на рейсы "Автобуса здоровья" осуществляется по телефону 8 (846) 334-04-24. Сделать это можно также через старшего по дому, председателей ТОС. В 2025 году "Автобус здоровья" совершил 82 выезда, его услугами воспользовались 387 жителей.

Напомним, также в Самаре работает "Социальное такси". С помощью этой услуги участники Великой Отечественной войны, взрослые и дети с ОВЗ могут доехать до медучреждений, образовательных организаций, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов. По инициативе главы города Самары Ивана Носкова с прошлого года для инвалидов-колясочников стало также доступно сопровождение. По итогам 2025 года социальным такси жители Самары воспользовались более 98,5 тысяч раз.

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

