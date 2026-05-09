В Самаре прошел Парад Победы

В субботу, 9 мая, в Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Победы. В нем приняли участие 18 парадных расчетов из военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
Принимал Парад Победы Герой России, врио командующего Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майор Андрей Александрович Буйлов.
С трибун за парадом наблюдали ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, их семьи.
"Благодарим ветеранов за жизнь, за свободу, за право петь гимн России и любоваться флагом нашей страны. Спасибо труженикам тыла за всестороннюю поддержку, она очень важна была и тогда и сейчас, - отметил губернатор Вячеслав Федорищев. - А главный Парад Победы сегодня проходит на линии боевого соприкосновения. Именно там российские военнослужащие демонстрируют превосходство нашей военной техники в боевых условиях. Уверен, настанет тот день, когда эта техника благодаря мужеству и самоотверженности Героев СВО парадным строем проедет по улицам освобожденных городов".
