Прокуратура требует деприватизации бывшего водоканала АвтоВАЗа

Прокуратура Самарской области добивается передачи в муниципальную собственность сетей водоснабжения и водоотведения, ранее принадлежавших АвтоВАЗу. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд региона.
Сейчас данные сети находятся в собственности ООО "Автоград-Водоканал", которое осуществляет забор воды из Волги для бытового и производственного водоснабжения Автозаводского района Тольятти, в том числе площадки АвтоВАЗа.
В советское время водоканал находился на балансе АвтоВАЗа. При приватизации завода в его уставный капитал были включены и 108 объектов, относящиеся к системам водоснабжения и водоотведения. Хотя по закону приватизация таких объектов была запрещена, на что и указывает прокуратура.
В 2011 г. АвтоВАЗ учредил ООО "Автоград-водоканал" ("АВК"), на баланс которого были переданы данные сети. В 2012 г. собственником "АВК" стал Ростех, а в 2022 г. предприятие было продано с торгов. За 962 млн руб. его приобрело ООО "Водоканал городского округа Тольятти" московского бизнесмена Олега Михалева. Сейчас единственным владельцем "АВК" выступает АО "Серпиенте" Кайрата Шайкенова.
На балансе "АВК" числятся активы на 4,63 млрд руб., по итогам 2025 г. выручка компании составила 1,71 млрд руб., чистая прибыль - 239 млн рублей.
Иск прокуратуры поступил в суд 24 апреля. Уже 27 апреля на объекты водоканала были наложены обеспечительные меры в виде ареста и запретов на регистрационные действия, уничтожение и внесение конструктивных изменений.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬