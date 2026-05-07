Прокуратура требует деприватизации бывшего водоканала АвтоВАЗа

Прокуратура Самарской области добивается передачи в муниципальную собственность сетей водоснабжения и водоотведения, ранее принадлежавших АвтоВАЗу. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд региона.

Сейчас данные сети находятся в собственности ООО "Автоград-Водоканал", которое осуществляет забор воды из Волги для бытового и производственного водоснабжения Автозаводского района Тольятти, в том числе площадки АвтоВАЗа.

В советское время водоканал находился на балансе АвтоВАЗа. При приватизации завода в его уставный капитал были включены и 108 объектов, относящиеся к системам водоснабжения и водоотведения. Хотя по закону приватизация таких объектов была запрещена, на что и указывает прокуратура.

В 2011 г. АвтоВАЗ учредил ООО "Автоград-водоканал" ("АВК"), на баланс которого были переданы данные сети. В 2012 г. собственником "АВК" стал Ростех, а в 2022 г. предприятие было продано с торгов. За 962 млн руб. его приобрело ООО "Водоканал городского округа Тольятти" московского бизнесмена Олега Михалева. Сейчас единственным владельцем "АВК" выступает АО "Серпиенте" Кайрата Шайкенова.

На балансе "АВК" числятся активы на 4,63 млрд руб., по итогам 2025 г. выручка компании составила 1,71 млрд руб., чистая прибыль - 239 млн рублей.

Иск прокуратуры поступил в суд 24 апреля. Уже 27 апреля на объекты водоканала были наложены обеспечительные меры в виде ареста и запретов на регистрационные действия, уничтожение и внесение конструктивных изменений.