Энергетики "Т Плюс" проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После майских праздников специалисты "Т Плюс" проведут гидравлические испытания тепловых сетей в трёх городах Самарской области. На время проведения диагностики будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в следующих зонах:

  • с 12 по 25 мая — I тепломагистраль Самарской ТЭЦ в границах улиц: проспект Карла Маркса, Стара Загора, Ново-Вокзальная, 22 Партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентская, Фадеева;
  • с 12 по 18 мая — тепловые сети Тольяттинской ТЭЦ в границах улиц: 40 лет Победы, Земляничная, Дубовый проезд, Алексея Кудашева, Калмыцкая, Толстого, Тупиковый проезд, Индустриальная, Ларина, Васильевская, Баныкина, Родины, Комсомольская, Лесная, Тимирязева, Кирова, Лунный проезд;
  • 12 мая — сети от котельной № 3 в посёлке Лесное;
  • 15 мая — коммуникации от котельной № 4 (Тольяттинский городской противотуберкулёзный диспансер);
  • с 12 по 18 мая — магистрали от Сызранской ТЭЦ в границах Юго-Западного района, Образцовской площадки, посёлков Елизарово, Заводского и Строитель.

Энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Это поможет выявить слабые участки теплосетей и провести их замену, чтобы обеспечить надёжность теплоснабжения в следующем отопительном сезоне.

"Т Плюс" призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

  • не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;
  • не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
  • напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

О повреждениях нужно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru. 

